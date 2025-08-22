Charlotte, NC.- HA “Humpy” Wheeler, quien contribuyó a consolidar la presencia de la NASCAR en el panorama nacional en la década de 1970 con espectáculos previos a las carreras imaginativos y a menudo exagerados, y una visión completamente nueva de las instalaciones de los autódromos, ha fallecido. Tenía 86 años.

The NASCAR family mourns the loss of H.A. “Humpy” Wheeler. pic.twitter.com/Gd2IL3XLP0 — NASCAR (@NASCAR) August 21, 2025

Wheeler, nativo de Belmont, Carolina del Norte, fue nombrado como el destinatario del Premio Landmark por Contribuciones Destacadas a NASCAR para la Clase del Salón de la Fama de 2026.

Lee también: Shane Van Gisbergen conquista la Viva México 250 de NASCAR

“Humpy Wheeler fue un visionario cuyo nombre se convirtió en sinónimo de promoción e innovación en nuestro deporte”, declaró Jim France, presidente y director ejecutivo de la NASCAR, en un comunicado.

“Durante sus décadas al frente del Charlotte Motor Speedway, Humpy transformó la experiencia de los aficionados con su creatividad, ideas audaces y pasión incansable. Sus esfuerzos ayudaron a expandir la presencia nacional de la NASCAR, consolidaron a Charlotte como un complejo de carreras y entretenimiento imperdible y recientemente le valieron el prestigioso Premio Landmark del Salón de la Fama de la NASCAR por sus destacadas contribuciones a la NASCAR. En nombre de la NASCAR y de la familia France, expreso mis más sinceras condolencias a la familia Wheeler y a todos los que se sintieron conmovidos por su extraordinaria vida y legado”.

Wheeler pasó 33 años al mando del Charlotte Motor Speedway, una pista de 2,4 kilómetros que, bajo su supervisión, se convirtió en uno de los primeros escenarios de exhibición del deporte. Pero eran sus extravagancias previas a las carreras las que, con la misma frecuencia, eran el centro de atención de la serie. Abarcaban desde autobuses escolares saltando sobre filas y filas de coches desguazados, hasta Robosaurus, un imponente robot mecánico que escupe fuego y destroza coches, pasando por recreaciones de numerosas operaciones militares, incluida la invasión de Granada.

El entretenimiento previo a la carrera fue sólo una parte de los esfuerzos de Wheeler para convertir Charlotte Motor Speedway y el grupo propietario Speedway Motorsports Inc. en una entidad exitosa y próspera.

Lee también: Ex dueño de equipo NASCAR se declara culpable por evadir impuestos de nómina

Charlotte fue la primera pista en construir condominios en el lugar, ofrecer comidas elegantes en un restaurante con vista a la pista de carreras y, lo más revelador de todo, el primer autódromo de su tamaño en ofrecer carreras bajo las luces.

La primera carrera bajo las luces en 1992 fue un éxito abrumador y contó con un final lado a lado entre los pilotos Davey Allison y Kyle Petty, con Allison destrozado después de tomar la bandera a cuadros y terminando en el hospital para observación durante la noche.

Pronto, otras instalaciones comenzaron a agregar luces, incluidas algunas de las más grandes de la serie, y las carreras nocturnas rápidamente se volvieron tan comunes como las largadas del domingo por la tarde.

El padre de Wheeler, HA Wheeler Sr., fue director deportivo y entrenador de fútbol en el Belmont Abbey College y adoptó el apodo de «Humpy» de sus compañeros de equipo de fútbol de la Universidad de Illinois después de que lo atraparan fumando cigarrillos Camel.

Con información de NASCAR

Video: Previa para la Coca-Cola 600 de la Cup Series 2021 en el Charlotte Motor Speedway