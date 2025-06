Shane Van Gisbergen conquista la Viva México 250 de NASCAR

Charlotte, NC.- El neozelandés Shane Van Gisbergen brilló el domingo 14 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez al quedarse con la victoria en la Viva México 250, una de las carreras más esperadas del calendario de la NASCAR Cup Series.

They brought an international flair to our international affair. #NASCARMexico pic.twitter.com/MgIOHpXf08

— NASCAR (@NASCAR) June 16, 2025