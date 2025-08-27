Miguel Uribe Londoño anuncia precandidatura presidencial en Colombia

Bogotá.- Miguel Uribe Londoño, padre del difunto senador colombiano Miguel Uribe Turbay, presentó oficialmente su precandidatura presidencial en un evento público en la ciudad de Bogotá, Colombia.

A través de sus redes sociales y medios de comunicación Londoño envió a los colombianos un mensaje de unidad y esperanza, Al mismo tiempo expresó su convicción en un futuro diferente para la nación.

«Hoy anuncio mi candidatura presidencial porque creo en un destino distinto para esta gran Nación», declaró Uribe Londoño, convocando a una «gran Unidad Nacional».

De la misma manera, el precandidato hizo un llamado a todos los ciudadanos a unirse a él en este camino, manifestando su deseo de «salvar a Colombia».

Es de recordar, que Uribe Londoño, quien ha vivido de cerca la experiencia de la pérdida, se comprometió a luchar para que el pueblo recupere lo que considera perdido.

«Mi hijo me habría dicho: sigue adelante. Hoy levanto sus banderas y lo daré todo por Colombia», afirmó, rindiendo homenaje a la memoria de su hijo.

Por último, el político concluyó su discurso expresando su anhelo de una Colombia democrática, unida y con un gobierno para todos, sin divisiones ni odios.

