Murió el senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Bogotá.- El senador colombiano, Miguel Uribe Turbay, falleció a primera hora del lunes 11 de agosto, tras estar más de dos meses hospitalizado, por recibir dos impactos de bala.

La información la dio a conocer su esposa, María Claudia Tarazona a través de sus redes sociales, en donde informó que “siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”.

“Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.

Por último, destacó que “descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Por su parte, la Fundación Santa Fe, en donde estaba recluido el candidato presidencial, lamentó la muerte de Uribe Turbay.

“A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay, en estos momentos de profundo dolor”, manifestó el comunicado.

Es de mencionar, que durante el fin de semana, el centro clínico había informado que el senador se encontraba en “una condición crítica tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central”.

EE.UU. lamentó la muerte del senador Uribe Turbay

Tras la muerte del candidato presidencial, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó en sus redes sociales, que “EE.UU. se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”.

Asimismo, el expresidente colombiano, Álvaro Uribe Veléz, indicó que “el mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Por último, es de mencionar, que el presidente colombiano Gustavo Petro a tempranas horas del lunes, no se había pronunciado por la muerte del senador Miguel Uribe Vélez.

