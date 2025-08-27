El Grand Slam de Fletcher ayuda a los Knights

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights abrieron su serie como visitantes contra los Nashville Sounds con un gran comienzo. Dominic Fletcher conectó un Grand Slam, parte de una tercera entrada de seis carreras para los Knights, mientras que Mike Clevinger mantuvo bajo control la potente ofensiva de los Sounds. La victoria de Charlotte por 7-3 rompió una racha de tres derrotas.

Clevinger salió disparado a toda máquina. El lanzador derecho de los Knights ponchó a los tres bateadores en la parte baja de la primera entrada y añadió otro ponche en una segunda entrada sin anotaciones. Clevinger lanzó las siguientes tres entradas, permitió una carrera y terminó con siete ponches.

Charlotte brindó a su lanzador abridor un gran apoyo ofensivo en la alta de la tercera. Jacob Amaya conectó un jonrón de dos carreras que puso a los Knights arriba 2-0. Corey Julks , Tim Elko y Andre Lipcius se embasaron posteriormente para llenar las bases para Fletcher.

El jardinero central de los Knights aprovechó una recta inicial y conectó su decimoséptimo jonrón de la temporada: un grand slam que se estrelló contra el muro del jardín derecho. Julks impulsó a Amaya con un sencillo productor en la parte alta de la sexta entrada, la última anotación de Charlotte en el partido.

Dan Altavilla cubrió la parte baja de la sexta en relevo de Clevinger y Bryse Wilson lanzó las últimas tres entradas para su primer salvamento de la campaña.

Fletcher terminó con tres hits, la mayor cantidad del juego, mientras que Julks añadió un par de sencillos y una base robada. Amaya llegó a salvo en sus cuatro apariciones al plato con un hit y tres bases por bolas.

Los Knights y Sounds regresan al diamante el miércoles 27 de agosto por la noche. El primer lanzamiento está programado para las 7:35 p. m., hora del este.

Con información de Knights

