Robertson y Davitt brillan en la victoria de los Knights

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights lograron su segunda victoria consecutiva sobre los Norfolk Tides con un marcador de 3-2 el jueves por la tarde. Charlotte contó con una gran actuación del pitcheo abridor de Duncan Davitt y jonrones solitarios de Will Robertson y Dominic Fletcher.

El jonrón de Robertson llegó con el primer lanzamiento del juego. Norfolk empató el partido 1-1 con una carrera en la baja de la segunda; sin embargo, fue el único daño permitido por Davitt en seis entradas lanzadas. El lanzador derecho de los Knights limitó a los Tides a dos hits, ponchando a nueve bateadores de Norfolk.

En la alta de la quinta, Blake Sabol conectó un sencillo y finalmente llegó a tercera sin outs. Jacob González anotó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio profundo al jardín izquierdo que impulsó a Sabol. Fletcher luego anotó una carrera de seguridad crucial con un elevado profundo en la octava que apenas se coló por el poste de foul del jardín derecho.

El trío de bullpen de los Knights, compuesto por Cam Booser , Peyton Pallette y Chase Plymell, aseguró que la ventaja de dos carreras se mantuviera. Plymell trabajó la baja de la novena y aseguró su primer salvamento de la temporada. En el último inning, Robertson realizó una espectacular atrapada en el jardín derecho.

Robertson, Jacob Amaya y Dru Baker terminaron con dos hits para los Knights y superaron a los Tides en hits. El cuarto juego de la serie está programado para el viernes 22 de agosto por la noche, con el primer lanzamiento programado para las 6:35 p. m., hora del este.

