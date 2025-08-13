Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights se pusieron manos a la obra el martes 12 de agosto por la noche y lograron una contundente victoria de 13-6 sobre los Memphis Redbirds. Tim Elko conectó dos jonrones e impulsó seis carreras, su máximo de la temporada, mientras que los Knights conectaron 17 hits como equipo. Charlotte ha superado a Memphis nueve veces en 13 enfrentamientos este año.

Los Redbirds abrieron el marcador con un jonrón en la parte alta de la primera entrada. Dominic Fletcher respondió con un jonrón solitario en la parte baja de la entrada y extendió su racha de embasarse a 23 consecutivas.

Cada equipo anotó dos carreras en la segunda entrada, con Charlotte gracias a un sencillo productor de Dru Baker y un elevado de sacrificio de Vinny Capra. Los Knights tomaron el control en la tercera entrada cuando Andre Lipcius , Jacob Gonzalez y Baker conectaron hits productores.

El primer jonrón de Elko llegó en la baja de la cuarta entrada, con un batazo de 131 metros que impulsó dos carreras y pegó en el ojo del bateador en el jardín central. Tim volvió a batear en su siguiente turno. El primera base de los Knights conectó un jonrón de tres carreras por encima del muro del jardín izquierdo, como parte de una sexta entrada de cuatro carreras.

Los Knights recibieron tres hits cada uno de Elko, Capra y Baker, y la producción ofensiva fue más que suficiente para que el cuerpo de lanzadores asegurara la victoria. Jonathan Cannon abrió y se llevó la victoria. La dupla de relevo de Fraser Ellard , Peyton Pallette, Jairo Iriarte y Zach Franklin no permitió carreras limpias en las últimas cuatro entradas.

Charlotte ha ganado tres juegos consecutivos e intentará mantener la racha en el segundo partido de la serie en casa. El primer lanzamiento del miércoles 13 de agosto está programado para las 7:04 p. m. ET.

