Charlotte, NC.- Charlotte continúa fortaleciendo la preparación de su comunidad con una nueva jornada de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar (RCP) dirigida a transeúntes. La segunda sesión de este programa se realizará el sábado 13 de septiembre de 2025, a partir de las 10:00 de la mañana, en Médico, ubicado en 4425 Wilkinson Blvd, Charlotte, NC 28208.

Los organizadores invitan a todos los interesados a llegar con al menos 15 minutos de anticipación. La puntualidad cobra especial importancia, ya que la clase comenzará exactamente a las 10:00 a. m. El evento tiene una duración de una hora y busca ofrecer herramientas prácticas que permitan a los ciudadanos actuar de inmediato en situaciones de emergencia.

Lee también: Un joven perdió la vida en un incidente acuático

La jornada no otorga certificación oficial, pero ofrece un entrenamiento accesible y útil para cualquier persona que desee adquirir conocimientos básicos en RCP. Durante la práctica, los asistentes deberán arrodillarse en el suelo para realizar maniobras de compresión torácica. Por esta razón, los organizadores recomiendan ropa cómoda y desaconsejan el uso de sandalias o zapatos abiertos.

Charlotte enfrenta un creciente interés por la formación ciudadana en primeros auxilios, ya que cada minuto resulta vital cuando alguien sufre un paro cardíaco. El tiempo de respuesta de los transeúntes puede marcar la diferencia mientras llega la asistencia médica profesional. Esta capacitación busca precisamente que más vecinos se sientan preparados para reaccionar con confianza en momentos críticos.

El proceso de inscripción se realiza en línea a través del enlace oficial: checkout.eventcreate.com/cpr/cpr-charlotte/select-buy. La organización recomienda registrarse con antelación para asegurar el cupo, ya que la primera sesión superó las expectativas y recibió una participación activa de residentes comprometidos con la seguridad comunitaria.

Lee también: Boxeador murió en su primera pelea como profesional

Con esta segunda edición, Charlotte reafirma su apuesta por la educación práctica y directa en salud preventiva. La iniciativa no solo acerca el conocimiento a quienes no cuentan con certificaciones médicas, sino que también genera un efecto multiplicador, ya que cada asistente puede transmitir lo aprendido a familiares y amigos.

El entrenamiento en RCP se consolida así como una herramienta fundamental para la vida cotidiana. Charlotte sigue construyendo una red de ciudadanos preparados, conscientes de que el tiempo y la acción inmediata salvan vidas.

Video: Infarto en Casa Que Hacer en los Primeros Auxilios