Raleigh, NC.- El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI) y la Junta Estatal de Educación (SBE) lanzaron » Logrando la Excelencia Educativa, «un plan estratégico integral que establece un objetivo ambicioso: hacer que las escuelas públicas de Carolina del Norte sean las mejores del país para 2030. El plan, aprobado por unanimidad por la SBE en la reunión de la junta de agosto, marca la primera iniciativa estratégica conjunta entre NCDPI y la junta en más de diez años.

Today, we thank our school custodial staff across the state for shining every day through their amazing work to keep our schools clean and safe for students and staff. We appreciate YOU! pic.twitter.com/xDPUce8WIh — NC Public Schools (@ncpublicschools) August 22, 2025

El Superintendente Estatal de Instrucción Pública, Maurice “Mo” Green, dio la bienvenida a dignatarios estatales, miembros del público y medios de comunicación a dos eventos celebrados en las escuelas públicas del Condado de Wake para celebrar el lanzamiento del plan estratégico. Green organizará eventos regionales durante el otoño para que la gente conozca más sobre el plan y cómo participar.

El plan estratégico, desarrollado mediante una amplia participación estatal, incluyendo la gira de escucha «Mo Wants to Know» del superintendente Green, establece ocho pilares para la transformación con objetivos específicos y mensurables, así como plazos de implementación. El plan aborda áreas críticas como la remuneración de los educadores, el rendimiento estudiantil, el apoyo a la salud mental, la modernización de la infraestructura y la participación comunitaria.

Lee también: Junta del CMS se pronuncia por detención del ICE cerca de escuela

«Este es un plan audaz que refleja el potencial de Carolina del Norte para tener las mejores escuelas públicas del país», dijo Green. «Creamos este plan estratégico después de recorrer el estado escuchando a padres, estudiantes y educadores sobre sus esperanzas y sueños educativos. Ahora, con la aprobación unánime de la Junta Estatal de Educación, estoy ansioso por trabajar con educadores, familias, socios y estudiantes para convertir las escuelas públicas de Carolina del Norte en las mejores del país».

Las iniciativas clave incluyen:

Una inversión de 25 millones de dólares de la Fundación Golden LEAF para transformar la enseñanza de las matemáticas en las escuelas secundarias rurales

NC College Connect, garantiza la admisión a la universidad para estudiantes con un GPA de 2.8 o superior

Apoyo ampliado en materia de salud mental y capacitación en primeros auxilios en salud mental para jóvenes

Una campaña estatal para leer 10 millones de libros al año

Desarrollo de una dotación para proporcionar dos años de educación postsecundaria gratuita

El plan establece puntos de referencia claros para el éxito, incluyendo lograr una tasa de graduación del 92%, aumentar los puntajes promedio del ACT a 20 y liderar la nación en los puntajes de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) para el año 2030. Carolina del Norte hará un seguimiento del progreso a través de informes públicos trimestrales y un Informe de Excelencia.

“Alcanzaremos la excelencia educativa, no porque sea fácil, sino porque es difícil”, dijo Eric Davis, presidente de la SBE de Carolina del Norte. “Nos esforzamos al máximo cuando hacemos cosas difíciles juntos, y nuestros estudiantes no merecen menos. Y con su ayuda, haremos realidad esa promesa. ¡Manos a la obra!”.

El gobernador Josh Stein expresó su firme apoyo a la iniciativa y pidió nuestro esfuerzo colectivo para implementar el plan.

«Las escuelas públicas de Carolina del Norte abren puertas de oportunidades a 1.5 millones de estudiantes», dijo Stein. «Este plan estratégico establece una visión audaz y ambiciosa para que nuestras escuelas sean las mejores del país. Se basa en nuestros éxitos y reinventa un sistema donde cada niño esté preparado para el éxito. Será necesario que todos trabajemos juntos para alcanzar el potencial de nuestro estado y de nuestros estudiantes».

Los ocho pilares del plan estratégico incluyen:

Preparar a cada estudiante para su próxima etapa en la vida Educadores de las escuelas públicas de Revere Mejorar el apoyo de los padres, cuidadores y la comunidad Garantizar entornos de aprendizaje saludables, seguros y protegidos Optimizar la excelencia operativa Liderar el cambio transformador Celebremos la Excelencia en la Educación Pública Impulsar a los campeones a invertir plenamente en la educación pública y apoyarla

El plan se desarrolló a través de una amplia participación de las partes interesadas, incluidas ocho sesiones de escucha regionales, más de 30 reuniones de partes interesadas, docenas de visitas a escuelas y aportes de miles de educadores, estudiantes, padres, líderes empresariales y miembros de la comunidad en los 100 condados de Carolina del Norte.

Para garantizar la rendición de cuentas y una implementación exitosa, el NCDPI establecerá una Oficina de Planificación Estratégica para supervisar la ejecución y un Comité de Monitoreo y Rendición de Cuentas del Plan Estratégico para dar seguimiento al progreso. El plan se revisará anualmente y se ajustará en función de los datos y los resultados.

El NCDPI apoya la educación de aproximadamente 1.5 millones de estudiantes en 2,683 escuelas públicas, lo que representa el 84% de los niños en edad escolar del estado. El estado es líder nacional con casi 25,000 Maestros Certificados por la Junta Nacional de Maestros y ha sido reconocido por sus innovaciones, incluyendo uno de los mejores programas de acceso a la universidad temprana del país.

El plan estratégico completo, «Lograr la excelencia educativa: Plan estratégico 2025-2030 para las escuelas públicas de Carolina del Norte», está disponible en go.ncdpi.gov/bestinnation. Se anima a los miembros de la comunidad a registrarse como Campeones de las Escuelas Públicas y participar en los próximos foros regionales.

Acerca de la Junta Estatal de Educación de Carolina del Norte

La Junta Estatal de Educación de Carolina del Norte, establecida por la Constitución estatal, establece políticas y procedimientos generales para los sistemas de escuelas públicas en todo el estado, incluidos los salarios y las calificaciones de los docentes, el contenido de los cursos, los requisitos de las pruebas y administra los fondos educativos estatales.

Video: LA CSAB EN CAROLINA DEL NORTE CLAUSURO ESCUELA