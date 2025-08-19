Autoridades se mantienen en alerta máxima por huracán Erin

Washington.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió en horas de la tarde del martes 19 de agosto un nuevo comunicado advirtiendo “que el gran huracán Erin se desplaza ahora hacia el norte-noroeste”.

Hurricane #Erin Advisory 33A: Large Hurricane Erin Now Moving North-Northwestward. Life-Threatening Rip Currents Expected Along U. S. East Coast Beaches. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 19, 2025

En sus redes sociales alertaron que en las próximas horas se esperan corrientes de resaca potencialmente mortales en las playas de la costa este de Estados Unidos.

A través de varios medios de comunicación señalaron que la principal preocupación para las autoridades no es solo la fuerza del huracán, sino el peligro inmediato que representa para las personas en las playas de la costa este de los Estados Unidos.

Detallaron que las autoridades esperan corrientes de resaca potencialmente mortales, y se insta a los bañistas y a los residentes a extremar la precaución.

Se encuentra en categoría 3

Por otro lado, las autoridades alertaron que el huracán Erin, es un ciclón de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Se encontraba la mañana del martes aproximadamente 1.070 kilómetros al suroeste de las Bermudas y a 1.155 kilómetros al sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte.

2am EDT Aug 19th: Besides #Erin, we are watching 2⃣ more areas for TC genesis in the Atlantic. 1) Central Tropical Atlantic wave has a medium (60%🟠) chance near the Leeward Islands. 2) A wave off West Africa has a low (30%🟡) chance in the next 2 days.https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/eFrOXWotmh — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 19, 2025

Indicaron que los vientos máximos sostenidos se mantienen en 175 kilómetros por hora, su tamaño es lo que lo hace particularmente peligroso.

Además, el NHC señaló que los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 130 kilómetros desde su centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 335 kilómetros.

Por último, las autoridades advirtieron que esperan que Erin se desplace hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora, con un cambio de dirección previsto para el miércoles y el jueves. En esos días, se anticipa que el ciclón se moverá entre la costa este de EE. UU. y las Bermudas.

