Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) inician la siguiente fase de implementación de inteligencia artificial (IA) durante el ciclo escolar 2025-26. El proyecto continuará con el enfoque integral y gradual del distrito para la integración de la IA con el fin de apoyar el aprendizaje estudiantil, mejorar la eficiencia operativa y alinearse con los cuatro pilares de excelencia de CMS: académico, personal, operativo y de participación.

A medida que CMS desarrolla su capacidad y prueba innovaciones para el uso de la IA, el distrito seguirá priorizando la privacidad y la seguridad de los datos.

“CMS está sentando las bases para entornos de aprendizaje responsables y preparados para el futuro”, declaró la Dra. Crystal Hill, superintendente de CMS. “Estamos equilibrando la innovación con la seguridad y la claridad para asegurar que nuestros estudiantes y personal se beneficien de las oportunidades que la IA puede brindar”.

A partir de este año escolar, el distrito implementará las siguientes medidas:

Todos los empleados de CMS deben completar la capacitación básica en Alfabetización en IA y Privacidad de Datos.

Todos los estudiantes de CMS recibirán lecciones de ciudadanía digital y alfabetización en IA apropiadas para su grado, en consonancia con el Continuo de Uso de IA para Estudiantes del Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte, que fomenta un entendimiento compartido y expectativas consistentes para el uso de la IA por parte de los estudiantes, promoviendo el uso responsable y la integridad académica.

El distrito también ha lanzado sus primeras Escuelas Campeonas de IA, seleccionadas para probar nuevos usos instructivos y operativos de la IA y compartir aprendizajes en todo el distrito.

Más de 150 facilitadores de las Escuelas Campeonas de IA recibieron capacitación durante el verano para impartir formación profesional diseñada para profundizar las habilidades del personal en el uso seguro y responsable de la IA. Todo el personal de la oficina central, los directores y subdirectores escolares, y los equipos de las Escuelas Campeonas de IA recibirán capacitación para diciembre de 2025.

CMS ha seleccionado una herramienta de IA que cumple con nuestros estrictos requisitos de privacidad y seguridad de datos para que el personal la utilice, tras completar la capacitación básica, para mejorar, no reemplazar, el aprendizaje y la enseñanza.

Las lecciones de este trabajo se compartirán con las familias a través de la Academia Familiar de CMS y en un nuevo curso asincrónico de Alfabetización en IA para familias.

El enfoque del distrito se centra en el desarrollo de capacidades y el aprendizaje significativo.

“Este trabajo refleja las perspectivas que escuchamos de estudiantes, familias, educadores y personal el año pasado”, afirmó Rebecca Lehtinen, directora ejecutiva de Tecnología Educativa. “Estamos sentando las bases para que todos comprendan los fundamentos de la IA, a la vez que empoderamos a nuestros Expertos en IA para que profundicen y lideren el camino. Este tipo de aprendizaje profesional proactivo y escalonado es la forma en que preparamos a nuestras escuelas para el futuro”.

Finalmente, para obtener más información sobre la iniciativa de IA de CMS, visite cmsk12.org/ai.

