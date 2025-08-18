Huracán Erin amenaza con fuertes lluvias y riesgo de inundaciones

Washington.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió en horas de la tarde del lunes 18 de agosto un aviso urgente sobre el Huracán Erin, advirtiendo sobre su trayectoria y los peligros que representa para el Caribe y la costa este de los Estados Unidos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, advirtieron que según el Aviso 30, emitido a las 5:00 p.m. EDT, el huracán está produciendo una serie de amenazas que requieren atención inmediata por parte de las autoridades y la población.

Ver más: Activan alerta en algunos condados de NC por Erin

En este sentido, indicaron que las ​principales advertencias son las siguientes:

​ Lluvias Intensas e Inundaciones: Se esperan bandas de fuertes lluvias sobre partes de La Española esta noche, y hasta el martes en las Islas Turcas y Caicos, el sureste de las Bahamas y el extremo oriental de las Bahamas centrales. Estas precipitaciones podrían causar inundaciones repentinas y urbanas.

​ Condiciones de Tormenta Tropical: Se pronostican condiciones de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas esta noche. También son posibles en partes de las Bahamas centrales esta noche y hasta el martes.

Se pronostican condiciones de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas esta noche. También son posibles en partes de las Bahamas centrales esta noche y hasta el martes. ​Corrientes de Resaca y Oleaje Peligroso: Se espera que Erin produzca oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de EE.UU., Bermudas y la costa atlántica de Canadá en los próximos días. Se recomienda a los bañistas que sigan las advertencias de los socorristas y las autoridades locales.

8/18 5pm EDT Hurricane #Erin Key Messages: Tropical Storm Watches and Storm Surge Watches issued for the #NorthCarolina Outer Banks. See https://t.co/tW4KeGdBFb for more info. pic.twitter.com/OgPAftnzPz — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 18, 2025

Alerta en la costa de Carolina del Norte

Por otro lado, el NHC, alertó sobre la amenaza en la costa de Carolina del Norte. En la que advierten que se esperan condiciones de tormenta tropical y posibles inundaciones costeras a partir del miércoles 20 de agosto por la noche en los Outer Banks de Carolina del Norte.

8/18 5pm EDT: Coastal flooding is possible from Hurricane #Erin along the Outer Banks of North Carolina beginning late Wednesday, where a Storm Surge Watch has been issued. pic.twitter.com/IXavdhIYUH — NHC Storm Surge (@NHC_Surge) August 18, 2025

De la misma manera, destacaron que se han emitido avisos de tormenta tropical y marejada ciclónica para esta área, y las autoridades locales están monitoreando de cerca el progreso de Erin.

En este sentido, ​las autoridades instan a los residentes y turistas en las áreas de riesgo a seguir de cerca las actualizaciones oficiales y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Por último, recomendaron a la población que consulte la información más reciente en el sitio web oficial del Centro Nacional de Huracanes.

