El programa HOMES otorga más de un millón de dólares

Charlotte, NC.- El programa HOMES (Ayudando a los propietarios de viviendas de Mecklenburg con apoyo económico) ha otorgado más de $1 millón desde que se abrieron las solicitudes el 1 de julio.

Casi 2.000 propietarios de viviendas han recibido subvenciones de asistencia económica este año y aún hay fondos disponibles. Los propietarios de viviendas del condado Mecklenburg pueden calificar para recibir hasta $650 y los residentes de la ciudad de Davidson pueden calificar para una subvención adicional de hasta $534.

Los propietarios deben haber vivido en su vivienda durante al menos tres años, cumplir con un nivel de ingresos familiares totales que les permita calificar y no tener más de una factura de impuestos morosa en los últimos tres años. No hay requisito de edad, no es necesario liquidar la vivienda y los solicitantes cuya compañía hipotecaria pague sus impuestos (fideicomiso) aún podrían ser elegibles para el programa.

Los solicitantes deben estar preparados para proporcionar documentos de verificación de ingresos de 2024, como formularios W-2, W-4, 1099 y SSI, como parte de su solicitud.

La solicitud se encuentra en MeckNC.gov/4HOMES y se completa en menos de 10 minutos. Las solicitudes se procesarán por orden de llegada hasta agotar los fondos.

Los residentes pueden presentar su solicitud mediante:

La fecha límite para postularse es el 21 de noviembre .

“Los propietarios de viviendas están sintiendo los efectos del aumento de precios, y cualquier ayuda financiera es bienvenida”, dijo Shakirah Francis, Gerente de Servicios Comunitarios. “Si cumple con los requisitos de elegibilidad, le animamos a que solicite el apoyo disponible para usted y su familia”.

El año pasado, se otorgaron más de $4 millones a través del programa HOMES, con 4.700 solicitudes aprobadas. Para más información, visite MeckNC.gov/4HOMES o escriba a 4Homes@MeckNC.gov.