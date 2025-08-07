Sancionan a tres altos miembros del Cártel del Noreste en México

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres altos miembros del Cártel del Noreste (CDN), con sede en México, anteriormente conocido como Los Zetas.

A través de un comunicado, se detalló que entre los sancionado está Abdón Federico Rodríguez García, alias «Cucho», por «narcoterrorismo», quien es el número dos del cártel mexicano.

“El CDN, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, es una Organización Terrorista Extranjera (OTE) designada por Estados Unidos y ejerce una influencia significativa en la frontera entre Estados Unidos y México, específicamente en el punto de entrada de Laredo, Texas”, alertó la OFAC.

Gobierno de Trump continuará combatiendo los cárteles de droga

De la misma manera, alertaron que «el papel del cartel en el tráfico de fentanilo y el contrabando de personas hacia Estados Unidos pone en riesgo las vidas estadounidenses».

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que “bajo la presidencia de Trump, el Departamento del Tesoro seguirá incansable en su esfuerzo por priorizar a Estados Unidos, combatiendo a los cárteles terroristas de la droga. Estos cárteles envenenan a los estadounidenses con fentanilo y llevan a cabo operaciones de tráfico de personas a lo largo de nuestra frontera suroeste”, declaró.

