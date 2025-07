Gobierno de Trump inició investigación a la Universidad de Harvard

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció el miércoles 23 de julio una investigación a la Universidad de Harvard por el programa de visado estudiantil.

Así lo dio a conocer el secretario de Estado, Marco Rubio en su cuenta en la red social X, en la que indicó que se “está abriendo una investigación sobre la autoridad de Harvard para patrocinar visas de intercambio”.

.@StateDept is opening an investigation into Harvard’s authority to sponsor exchange visas.

Visa sponsorship is a privilege, and sponsors whose conduct tarnishes our nation’s interests will lose that privilege.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2025