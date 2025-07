Trump acusó al expresidente Barack Obama de «traición»

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump volvió a criticar al expresidente demócrata Barack Obama, a quien lo acusó de cometer “traición”.

En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el primer mandatario solicitó una investigación al Departamento de Justicia por la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016.

“Si revisas esos documentos, los tienen completamente clarificados. El líder de la banda era el presidente Obama. Barack Hussein Obama Es culpable. Esto fue traición”, afirmó Trump.

De la misma manera acusó a Hillary Clinton en los actos cometidos por Obama. “Hillary Clinton estaba ahí con él, y también el dormilón Joe Biden, y también los demás: Comey, Clapper, todo el grupo. Intentaron manipular las elecciones y luego los atraparon”.

