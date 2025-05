NCDHHS llama a extremar precauciones ante el calor en NC

Raleigh, NC.- Con la llegada del verano, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) recuerda a la comunidad que tomen precauciones sencillas y proactivas para disfrutar de las actividades al aire libre de forma segura. Con la llegada del buen tiempo, destaca consejos clave sobre seguridad en el agua, protección contra el calor y seguridad alimentaria para ayudar a prevenir enfermedades, lesiones y la muerte.

Stay safe this #MemorialDay weekend!

🏊‍♀️ Swim Safe

✅ Watch kids — drowning often is silent

✅ Check currents and depth

✅ Stay out if you’re sick

🍔 Grill Smart

✅ Wash hand

✅ Separate raw/cooked food

✅ Cook meats fully

✅ Clean surfaces

More tips ⤵️ https://t.co/7w7Z5nJMhu

— NCDHHS (@ncdhhs) May 23, 2025