18 acusados por delitos violentos y de inmigración

Charlotte, NC.- El fiscal de EE. UU. Russ Ferguson anunció que la Fiscalía de EE. UU. presentó cargos penales separados contra 18 acusados ​​como parte de la Operación Take Back America, por violaciones que incluyen compra de armas de fuego a través de testaferros, robo a un banco, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto, posesión de un arma de fuego por un extranjero ilegal, reingreso ilegal y no notificar un cambio de dirección.

