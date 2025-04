Acusan a 900 personas por infracciones penales a las leyes de inmigración

Washington.- El Departamento de Justica de Estados Unidos anunció que fiscales federales han presentado 900 personas por infracciones penales a las leyes de inmigración en el país.

En un comunicado detallaron que los procedimientos fueron realizados en Arizona, California Central, California del Sur, Nuevo México, Texas del Sur y Texas Occidental.

Explicaron que desde la investidura del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia ha desempeñado un papel crucial en la Operación «Recuperemos América», la cual tiene como objetivo acabar la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Asimismo, destacaron que la Operación «Recuperemos América» ​​optimiza los esfuerzos y recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) del Departamento y el Proyecto Vecindario Seguro (PSN).

Ver más: DHS y IRS acuerdan compartir información de migrantes indocumentados

Por otro lado, detallaron que en el distrito Sur de Texas se registraron más casos con la presentación de 225 procedimientos relacionados con inmigración y seguridad fronteriza. De estos casos, 70 enfrentan acusaciones de reingreso ilegal al país, y la mayoría presenta condenas por delitos graves, como narcóticos, delitos violentos o sexuales, y antecedentes migratorios, entre otros.

U.S. Attorneys for Southwestern Border Districts Charge More than 900 Illegal Aliens with Immigration-Related Crimes During the First week in April as part of Operation Take Back Americahttps://t.co/TT6OM4Tfwh

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 8, 2025