Condenado a más de 28 años de prisión por distribución de drogas

Asheville, NC.- Sentenciaron a Zachery Micah Rice, un hombre de 35 años de Asheville, a 28 años de prisión por su participación en una red de narcotráfico que distribuyó numerosos kilogramos de fentanilo, metanfetamina y otras drogas en Asheville y sus alrededores, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Además de la pena de prisión, Rice fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada.

