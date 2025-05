Acusan de delitos federales al principal sospechoso del tiroteo en Washington

Washington.- El Departamento de Justica de Estados Unidos, acusó de delitos federales y locales de homicidio al principal sospechoso del tiroteo registrado en el Museo Nacional Judío en Washington, D.C., el cual dejó a dos empleados de la Embajada de Israel fallecidos.

A través de un comunicado, indicaron que el detenido identificado como Elías Rodríguez, de 31 años y residente de Chicago, fue acusado en “el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia de homicidio de funcionarios extranjeros, causar la muerte mediante el uso de arma de fuego y disparar un arma de fuego durante un delito violento”.

De la misma manera, indicaron que se le imputan dos cargos de homicidio en primer grado según el código penal de D.C.

La Fiscal General Pamela Bondi, afirmó que “esta brutal violencia antisemita no tiene cabida en nuestro país ni en ningún lugar de la civilización”.

“Investigaremos los hechos y aseguraremos el castigo más severo posible para el autor de este atroz crimen, que privó a dos maravillosos jóvenes de un futuro brillante juntos”, acotó.

Mientras que el Fiscal Federal Pirro, afirmó que “nuestra comunidad está conmocionada. Por las acciones de una persona, dos familias se ven obligadas a llorar sueños que nunca se harán realidad”.

Federal Charges Filed After Deadly Shooting of Israeli Embassy Staffers in Washington, D.C. https://t.co/51qvIJul6v@CivilRights @DCPoliceDept @USAO_DC pic.twitter.com/14cuGRBLk3

— FBI Washington Field (@FBIWFO) May 27, 2025