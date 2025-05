Dos trabajadores de la embajada de Israel fueron asesinados en Washington

Washington.- Dos empleados de la embajada de Israel en Estados Unidos, fueron asesinados a tiros la noche del miércoles 21 de mayo.

Sobre el suceso las autoridades policiales indicaron que las víctimas fueron «tiroteadas a quemarropa mientras asistían a un acto en el Museo Judío» en Washington.

Al lugar llegaron inmediatamente agentes policiales, quienes recolectaron las evidencias del suceso y entrevistaron a los testigos que presenciaron el tiroteo.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem escribió en sus redes sociales que “dos empleados de la Embajada de Israel fueron asesinados sin sentido cerca del Museo Judío en Washington D.C”.

“Estamos investigando activamente y trabajando para obtener más información para compartir. Por favor, oren por las familias de las víctimas. Llevaremos a este depravado perpetrador ante la justicia”, afirmó Noem.

