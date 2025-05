Trump criticó a Harvard por la cantidad de estudiantes extranjeros

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar a la Universidad de Harvard, afirmando que tiene muchos estudiantes extranjeros.

A través de sus redes sociales cuestionó que “¿Por qué Harvard no dice que casi el 31% de sus estudiantes provienen del extranjero, y sin embargo, esos países, algunos nada amigos de Estados Unidos, no aportan nada a la educación de sus estudiantes, ni tienen intención de hacerlo? ¡Nadie nos lo dijo!”.

Donald Trump Truth Social 05.25.25 12:51 AM EST

Why isn’t Harvard saying that almost 31% of their students are from FOREIGN LANDS, and yet those countries, some not at all friendly to the United States, pay NOTHING toward their student’s education, nor do they ever intend to.…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 25, 2025