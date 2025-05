Universidad de Harvard condenó decisión de Trump contra los extranjeros

Massachusetts.- Autoridades de la Universidad de Harvard, condenaron la decisión emitida por el gobierno de Donald Trump, de revocar la certificación de Harvard bajo el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) y la despojó de su autoridad para patrocinar visas F y J para estudiantes y académicos internacionales para el año académico 2025-26.

A través de un comunicado, alertaron que esta medida es “la continuación de una serie de medidas gubernamentales en represalia contra Harvard por nuestra negativa a renunciar a nuestra independencia académica y a someternos al control ilegal del gobierno federal sobre nuestro currículo, nuestro profesorado y nuestro alumnado”.

“Condenamos esta acción ilegal e injustificada. Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos en Harvard y sirve de advertencia a innumerables universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y alcanzar sus sueños”, afirmó la Universidad.

Without its international students, Harvard is not Harvard. https://t.co/V8uvTNaL64

— Harvard University (@Harvard) May 23, 2025