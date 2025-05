Ex trabajador postal sentenciado por robar millones en cheques

Charlotte, NC.- Sentenciaron a Dontavis Romario Truesdale, de 28 años de edad, de Charlotte a 27 meses de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada por fraude a una institución financiera, después de robar $1.9 millones en cheques comerciales de la oficina de correos donde trabajaba, anunció Russ Ferguson, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Former postal worker sentenced for stealing $1.9M in business checks from post office in bank fraud scheme.

