Estiman que más de 45 millones de personas viajarán en el «Memorial Day»

Washington.- Autoridades de seguridad de Estados Unidos estiman que más de 45 millones de personas viajaran durante el feriado del Memorial Day.

La Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) a través de varios medios de comunicación reportó prevé un incremento récord en el número de trayectos durante los cinco días que comienzan el jueves 22 de mayo.

En este sentido, detallaron que tienen un estimado de que 45,1 millones de personas viajen en estos días al menos 80 kilómetros desde sus hogares.

«La mayoría conducirá hasta sus destinos, lo que marca un nuevo récord de viajes en coche durante el feriado con 39,4 millones de viajeros», indicó la AAA en sus redes sociales.

AAA projects 45.1 million Americans will travel domestically over Memorial Day weekend. Most people will drive to their destinations, setting a new record for car travel for the holiday with 39.4 million travelers. https://t.co/f90s4PamE5

De la misma manera, IHG Hotels & Resorts destacó a los medios de comunicación un incremento en las reservas de alojamientos en lugares turísticos, especialmente en California y Palm Beach, Florida.

Además, han registrado que las ventas de boletos para vuelos nacionales han aumentado un 4%.

Por su parte, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) reiteró que estarán realizando inspecciones adicionales a pasajeros sin Real ID, hasta que estas identificaciones dejen de representar un “riesgo de seguridad”.

“Nuestro equipo se enorgullece de servir al público y estamos aquí para garantizar su seguridad. No se tolerará ningún comportamiento indisciplinado. Hagamos que viajar sea más cómodo”, destacó en una publicación en sus redes sociales.

Fighting or yelling at our officers doesn't get you to your destination faster. It can, however, lead to fines or possible arrest.

Our team is proud to serve the public & we're here to keep you safe. Unruly behavior will not be tolerated. Let’s all make travel smoother together. pic.twitter.com/nSnqiEhozs

— TSA (@TSA) May 20, 2025