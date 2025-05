EE.UU. confirmó la liberación de un estadounidense detenido en Venezuela

Washington.- El gobierno de Estados Unidos, confirmó la liberación de un veterano de la Fuerza Aérea, quien se encontraba detenido por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Así lo dio a conocer, el enviado especial del gobierno de Trump, Richard Grenell, a través de sus redes sociales, en la que detalló que “Joe St. Clair está de regreso en Estados Unidos. Hoy me reuní con funcionarios venezolanos en un país neutral para negociar una estrategia de Estados Unidos Primero”.

“Esto sólo es posible porque Donald Trump pone a los estadounidenses en primer lugar”, afirmó Grenell.

Joe St. Clair is back in America.

I met Venezuelan officials in a neutral country today to negotiate an America First strategy.

This is only possible because @realDonaldTrump puts Americans first. @tsori233 pic.twitter.com/BItEnF9Ngg

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 20, 2025