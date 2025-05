Dos muertos tras el choque del buque escuela de México contra el puente de Brooklyn

New York.- Dos cadetes de nacionalidad mexicana fallecieron el sábado 17 de mayo, luego de que el Cuauhtémoc, el buque escuela de la armada mexicana, chocara contra el puente de Brooklyn, en New York.

A través de un comunicado de la Armada de México, indicó que en la madrugada del lunes 19 de mayo «arribaron al puerto de Veracruz 172 cadetes y dos oficiales de la Heroica Escuela Naval Militar, así como un capitán, un oficial y tres clases, pertenecientes a la tripulación del Buque Escuela Velero Cuauhtémoc».

Mientras, que el día sábado 17 de mayo, el alcalde de la ciudad Eric Adams, indicó que “el buque de vela Cuauhtémoc de la Armada de México perdió potencia y se estrelló contra el Puente de Brooklyn”.

“En este momento, de las 277 personas a bordo, 19 sufrieron lesiones, dos de las cuales permanecen en estado crítico y dos más lamentablemente han fallecido a causa de sus heridas», destacó Adams.

Earlier tonight, the Mexican Navy tall ship Cuauhtémoc lost power and crashed into the Brooklyn Bridge.

At this time, of the 277 on board, 19 sustained injuries, 2 of which remain in critical condition, and 2 more have sadly passed away from their injuries. pic.twitter.com/mlaCX0X8Mh

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 18, 2025