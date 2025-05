FBI investiga amenazas del exdirector James Comey contra Trump

Washington.- El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel anunció la investigación al exdirector del organismo de seguridad James Comey, por las presuntas amenazas al presidente Donald Trump.

A través de su cuenta en la red social X, señaló que “estamos al tanto de la reciente publicación en redes sociales del exdirector del FBI, James Comey, dirigida al presidente Trump”.

“Estamos en comunicación con el Servicio Secreto y el director Curran. La jurisdicción principal en estos asuntos recae en el Servicio Secreto y nosotros, el FBI, brindaremos todo el apoyo necesario”, afirmó Patel.

We are aware of the recent social media post by former FBI Director James Comey, directed at President Trump. We are in communication with the Secret Service and Director Curran. Primary jurisdiction is with SS on these matters and we, the FBI, will provide all necessary support.

