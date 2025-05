MLS sanciona a entrenador y jugador del Charlotte FC

Charlotte, NC — La Major League Soccer (MLS) impuso multas al entrenador del Charlotte FC, Dean Smith, y al mediocampista Ashley Westwood, luego de que ambos realizaran declaraciones que violan la política de crítica pública de la liga. El hecho ocurrió después del encuentro frente al New England Revolution el pasado 26 de abril.

Dean Smith and Ashley Westwood have been issued undisclosed fines by MLS for comments made following the match against the New England Revolution.https://t.co/fs9Q9Hc1Yq

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 30, 2025