Líderes mundiales y miles de fieles asistieron al funeral del Papa Francisco

El Vaticano.- Líderes de varios países y más de 20.000 mil personas asistieron al funeral del Papa Francisco que se realizó en la plaza de San Pedro, la mañana del sábado 26 de abril.

En el lugar estuvieron presente los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, Argentina, Javier Milei, Francia, Emmanuel Macron, Ucrania, Volodimir Zelensky. Además, estaban los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Incredible to witness. The President and First Lady honoring the Pope. 🇺🇸✝️ pic.twitter.com/GFFXM9x5w7

— Mike Waltz (@michaelgwaltz) April 26, 2025