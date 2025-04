Líderes de EE.UU. manifestaron condolencias por la muerte del Papa Francisco

Washington.- Líderes de Estados Unidos, manifestaron sus condolencias tras la muerte del papa Francisco, registrada la mañana del lunes 21 de abril.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de sus redes sociales envió un corto mensaje indicando “descansa en paz”, al conocer la noticia del sumo pontífice.

«¡Descansa en paz, papa Francisco! ¡Que Dios lo bendiga a él y a todos quienes lo amaron!», manifestó el mandatario.

Se conoció, además, que el primer mandatario ordenó que las banderas ondeen a media asta en honor al papa Francisco.

«Ordeno que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos, en todos los puestos militares y estaciones navales, y en todos los buques de guerra del Gobierno Federal en el Distrito de Columbia y en todo Estados Unidos, sus territorios y posesiones, hasta la puesta del sol del día del entierro», indicó Trump.

As a mark of respect for the memory of His Holiness Pope Francis, by the authority vested in me as President of the United States by the Constitution and the laws of the United States of America, I hereby order that the flag of the United States shall be flown at half-staff at… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 21, 2025

Vicepresidente visitó el domingo al papa Francisco

Asimismo, el vicepresidente, JD Vance quien visitó al papa Francisco el domingo de Pascua en el Vaticano, indicó que «acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco. Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que le amaban».

Ver más: Falleció el papa Francisco a los 88 años

«Me alegró mucho verle ayer, si bien obviamente estaba muy enfermo. Siempre le recordaré por la homilía que dio en los primeros días de la COVID-19. Fue realmente muy bonita. Que Dios dé reposo a su alma», destalló Vance.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him. I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days… — JD Vance (@JDVance) April 21, 2025

Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio escribió en su cuenta en la red social X “os unimos en oración con los católicos de todo el mundo por el descanso del alma del pontífice y por este período de transición para la Iglesia católica».

On Easter Monday, Jeanette and I are saddened to the news of Pope Francis' passing. We unite in prayer with Catholics worldwide for the repose of the pontiff's soul and for this period of transition for the Catholic Church. May He rest in peace. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 21, 2025

Por su parte, el expresidente Joe Biden, destacó que «el papa Francisco será recordado como uno de los líderes más relevantes de nuestro tiempo y yo soy mejor por haberlo conocido«. Además, publicó una imagen cuando visitó el Vaticano.

It is with great sadness that Jill and I learned of the passing of His Holiness Pope Francis. He was unlike any who came before him. Pope Francis will be remembered as one of the most consequential leaders of our time and I am better for having known him. For decades, he served… pic.twitter.com/GsE03QNoHj — Joe Biden (@JoeBiden) April 21, 2025

Video: Alerta por la biodiversidad: llega el momento de actuar