Falleció el papa Francisco a los 88 años

Vaticano.- Luego de su aparición en el Domingo de Resurrección, el papa Francisco, falleció la mañana de este lunes 21 de abril.

Así lo confirmó el cardenal Kevin Joseph Farrell, Camarlengo de la Santa Romana Iglesia, en un video que detalló “queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre”.

“Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de Su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados”, indicó el cardenal.

De la misma manera, indicó que “con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios Uno y Trino”.

Es de mencionar, que el sumo pontífice salió a la plaza San Pedro durante el domingo de Pascua o Resurrección, en donde recorrió varias calles desde el papamóvil y le dio la bendición a varios niños que se encontraban en el lugar.

Asimismo, durante el domingo 20 de abril, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance sostuvo una reunión con el papa Francisco, en el Vaticano, la cual tuvo una duración de 15 minutos aproximadamente.

