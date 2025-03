Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que está analizando postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca, a pesar de que esta prohibido por la Constitución.

A través de una entrevista fue consultado sobre los rumores sobre un tercer periodo a la presidencia, en la que respondió que si y destacó que «no estaba bromeando».

Puntualizó que este procedimiento es un camino muy largo, y es muy temprano para tomar una decisión en su administración. Pero resaltó que mucha “gente quiere que lo haga”.

“Me gusta trabajar. Estoy centrado en el presente», afirmó Trump.

Asimismo, reiteró que «creo que hemos tenido los mejores casi 100 días de cualquier presidente.Estamos recuperando nuestro país».

.@POTUS: "I think we've had the best almost 100 days of any president … We're bringing back our country." 🔥 pic.twitter.com/7El885HLaE

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 31, 2025