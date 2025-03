Kristi Noem se reunió con la presidente de México

Ciudad de México.- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem visitó México, en la que sostuvo un encuentro con la presidenta de ese país Claudia Sheinbaum, en la que hablaron principalmente sobre la problemática de la migración.

A través de las redes sociales de la primera mandataria, indicó que “recibimos en Palacio Nacional a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de Estados Unidos, Kristi Noem, con quien tuvimos una provechosa reunión para beneficio de México y Estados Unidos”.

“Nuestros países mantienen buena relación en el marco de respeto a las soberanías”, afirmó Sheinbaum.

Por su parte, Kristi Noem, calificó como de “positivo” el encuentro con las autoridades mexicanas, en la que han destacado el trabajo que han ejecutado con el despliegue de la Guardia Nacional de México. Además, de “la aceptación de vuelos de deportados”.

Sin embargo, la funcionaria norteamericana destacó que aún queda “mucho trabajo por hacer”.

“Nuestra alianza contribuirá a que Estados Unidos y la región centroamericana vuelvan a ser seguros”, afirmó Noem.

Today, I met with @Claudiashein to discuss Mexico’s role in securing the U.S.-Mexico border. Mexico’s deployment of National Guard troops to the border and acceptance of deportation flights is a positive step, but there is still much work to be done to stop the flow of drugs and… pic.twitter.com/WcxknPxyYM

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 28, 2025