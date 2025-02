37 años de prisión para peligroso delincuente sexual

Charlotte, NC.- Un delincuente sexual convicto recibió sentencia de 37 años de prisión y a cadena perpetua en libertad supervisada por producir material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), anunció Lawrence J. Cameron, fiscal federal interino para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. A Jesse Thomas Cunningham, de 30 años, de Morven, Carolina del Norte, también se le ordenó registrarse como delincuente sexual después de ser liberado de prisión.

Convicted sex offender that used Snapchat to victimize children is sentenced to 37 years in federal prison for producing child sexual abuse material.

w/ @FBICharlotte @HSI_Charlotte @SBI1937 https://t.co/KefQ3MIDAI pic.twitter.com/J1Qe279X8g

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) February 27, 2025