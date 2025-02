Charlotte, NC.- Las investigaciones realizadas por el Grupo de Trabajo de Investigación de Incendios de Charlotte determinaron que la causa del siniestro ocurrido en una casa móvil en la cuadra 3500 de Scott Futrell Dr., fue accidental. El incendio se originó en el porche trasero debido al contacto de un calentador de ambiente con materiales de cama inflamables. Por esta razón reiteraron las recomendaciones sobre cómo evitar incendios por calentadores de ambiente.

FATAL MOBILE HOME FIRE CLAIMS ONE LIFE, INJURES THREE IN OVERNIGHT BLAZE

A devastating early morning fire claimed the life of one person and injured three others at a mobile home park in the 3500 block of Scott Futrell Dr. Charlotte Fire received the alarm at 4:10 AM, and Engine… pic.twitter.com/7o2q790quD

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) February 21, 2025