Incendio en casa móvil dejó una víctima fatal y tres heridos

Charlotte, NC.- Un incendio estructural en una casa móvil en la cuadra 3500 de Scott Futrell Drive dejó un saldo trágico: tres personas fueron trasladadas a hospitales cercanos debido a lesiones y se confirmó el fallecimiento de una víctima.

Structure Fire update: 3500 block of Scott Futrell Dr. 30 Charlotte firefighters bring fire under control in 25 minutes. There were 3 residents transported to area hospitals and unfortunately one fatality. Charlotte Fire Investigation Task Force is on scene to determine a cause. pic.twitter.com/EPcKgkXxox

El siniestro ocurrido en una casa móvil al oeste de la ciudad, movilizó a 30 bomberos de Charlotte, quienes lograron controlar las llamas en un tiempo récord de 25 minutos.

El Departamento de Bomberos de Charlotte respondió rápidamente a la emergencia tras recibir el reporte del incendio en la casa móvil. Gracias a su rápida acción, lograron evitar que las llamas se propagaran a otras estructuras aledañas, minimizando así mayores daños materiales y riesgos para otros residentes de la zona.

En el lugar se encuentra el Grupo de Investigación de Incendios de Charlotte, que trabaja para determinar la causa del siniestro. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el origen del fuego ni sobre el estado actual de los heridos.

Las autoridades instan a la comunidad a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de seguridad para prevenir este tipo de incidentes. Asimismo, han expresado sus condolencias a los familiares de la víctima y han reafirmado su compromiso con la investigación para esclarecer las circunstancias del incendio.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la causa del fuego y el estado de los afectados. Mientras tanto, se recomienda a los residentes del área estar atentos a los comunicados oficiales para cualquier actualización relevante.

Finalmente y en otro orden de ideas, 14 vehículos quemados fue el saldo en un incendio que se registró en un estacionamiento de un edificio de apartamentos en la cuadra 3500 de Philemon Ave. Las pérdidas materiales estimadas superan los $170.000. Desde el departamento de bomberos confirmaron que no hubo heridos ni personas fallecidas.

STRUCTURE FIRE UPDATE:

At 12:50 a.m., Charlotte Fire received multiple reports of a vehicle fire on the parking deck of an apartment building in the 3500 block of Philemon Ave.

Engine 7 arrived on scene at 12:54 a.m. to find a car fully engulfed in flames on the third floor of… pic.twitter.com/kwTas7Q1wz

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) February 20, 2025