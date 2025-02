Gobierno de Trump lanza campaña contra los indocumentados

Washington.- El gobierno de Donald Trump, sigue con su campaña contra los indocumentados en Estados Unidos. Esta vez el Departamento de Seguridad Nacional publicó un video destinado a los migrantes que buscan entrar al país.

Al respecto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que “si usted es un extranjero criminal que está considerando ingresar ilegalmente a EE.UU., ni siquiera lo piense”.

“Si viene aquí y viola nuestras leyes, lo perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”, afirmó Noem.

Under President Trump, America’s borders are closed to lawbreakers.

We are announcing a national and international ad campaign that warns illegal aliens to leave our country NOW or face deportation with the inability to return to the US.

We are sending a warning to criminal… pic.twitter.com/9YhiTYWZYD

— Homeland Security (@DHSgov) February 18, 2025