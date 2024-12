Arrestan a menor por asesinato de Christopher Saneth Rosa Castellanos

Charlotte, NC.- Una vez se diera a conocer el arresto de Dagoberto Zelaya, de 18 años de edad, como sospechoso principal del asesinato de Christopher Saneth Rosa Castellanos, autoridades del CMPD localizaron y arrestaron otro sospechoso relacionado con el caso. Se trata de un menor de edad.

Case Update: Homicide Investigation in the Steele Creek Division. See full release: https://t.co/m2K74yAEPJ

— CMPD News (@CMPD) December 11, 2024