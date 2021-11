Uber Eats permite hacer pedido de cannabis

Ontario, Canadá.- Uber por medio de su aplicación Uber Eats ofrecerá a sus usuarios de Ontario, Canadá hacer pedidos de cannabis, lo que se considera una introducción agresiva para ocupar espacios del negocio de la legalización del cannabis.

Así lo informo un portavoz de Uber, que además agregó que la plataforma agregará al minorista de Tokyo Smoke, para que los clientes pidan desde la app Uber Eats.

Ver más: Legalización de Marihuana Medicinal avanza en Carolina del Norte

De esta manera, Uber Eats no solo está presente en el mercado de las bebidas alcohólicas, sino que dio un primer paso sólido, en el prometedor mercado de la marihuana.

Por su parte, la CEO de Uber Eats, Dara Khosrowshaki declaró que, «la compañía considerará la entrega de cannabis cuando los asuntos legales en Estados Unidos estén más claros»

We just launched #UberOne – the ultimate local membership program – whether you want to go there or get it, you can save 💰! https://t.co/thrgE5SOIQ

— dara khosrowshahi (@dkhos) November 17, 2021