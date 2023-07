Threads destronó a ChatGPT: superó los 100 millones de usuarios

Menlo Park, CA.- La competencia de Twitter, Threads superó los 100 millones de usuarios a menos de 5 días de su lanzamiento por su Meta, convirtiéndose en la plataforma de más rápido crecimiento en la historia según cifras de Quiver Quantitative.

La compañía Meta, matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger hizo el lanzamiento de Threads en 100 países el pasado miércoles 5 de julio, con la excepción de toda la Unión Europea.

Ver más: Twitter ¿»tiembla» por lanzamiento de Threads de Meta?

Solo 48 horas, es decir para el viernes 7 de julio, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg informó que la red social que se propone como una gran competencia de Twitter rebasó las 70 millones de suscripciones.

En este sentido, Zuckerberg confesó que estas cifras superan con creces sus expectativas. De hecho, Threads dejó atrás el récord de ChatGPT de OpenAI que tenía la marca de más de 100 millones de registros en 60 días.

BREAKING: Apparently Mark Zuckerberg doesn’t want people to be able to track the number of users on his version of Twitter anymore.

He initially published ‘user numbers’ on everyone’s profile, but stopped doing so as of last night.

This comes after growth slowed significantly.

— Quiver Quantitative (@QuiverQuant) July 11, 2023