USPS seguirá entregando medicamentos para el aborto

Washington, DC.- El U.S. Postal Service (USPS) podrá seguir entregando medicamentos recetados para el aborto pese al fallo de la Supreme Court del pasado junio donde se anuló el derecho al aborto, según un anuncio del U.S. Department of Justice (DOJ).

En este sentido, la Oficina de Asesoría del DOJ expresó a solicitud del USPS que el envío por correo de mifepristona y misoprostol, regularmente consumidos para interrumpir embarazos, no viola la Ley Comstock, una ley de 1873.

Por su parte, el USPS detalló en un comunicado, «confirma que la Ley Comstock no requiere que el Servicio Postal cambie nuestra práctica actual, que ha sido considerar que los paquetes que contienen mifepristona y misoprostol se pueden enviar por correo bajo la ley federal de la misma manera que otros medicamentos recetados».

Para diciembre de 2021, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) alivió permanentemente algunas recetas sobre los medicamentos. Decisión que permite enviarlos por correo en vez de restringir la dispensación en persona.

Hay que recordar que la mifepristona es un medicamento recetado y aprobado por la FDA para inducir el aborto hasta los 10 semanas de embarazo. Este uso debe ser seguido por un segundo fármaco, misoprostol.

Asimismo, la USPS expresó que el DOJ estuvo de acuerdo con la «determinación de que, según la doctrina de la inmunidad intergubernamental, cualquier ley estatal que pueda aplicarse al envío de esos medicamentos recetados no puede aplicarse a los empleados del Servicio Postal que cumplen con sus deberes según la ley federal».

Del mismo modo, la USPS añadió que el DOJ «especifica que el envío de esos medicamentos a una jurisdicción particular que puede restringir significativamente el acceso a un aborto no es una base suficiente» para que la USPS se niegue a entregarlos.

