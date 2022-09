FDA aprueba refuerzo de vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech

Nueva York, NY.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobó, este miércoles, el refuerzo de las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech, que están adaptadas a la variante ómicron y sus subvariantes, que además podrán ser inyectadas a partir de la próxima semana.

De momento, la vacuna Moderna está autorizada para su uso como única dosis de refuerzo en personas mayores de 18 años. Por su parte, Pfizer-BioNTech está autorizada también para ser aplicada en niños mayores de 12 años.

También se explicó que ambas vacunas están dirigidas contra las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5. Consideradas las culpables de la mayoría de los contagios en el país. Por tal razón, «se prevé que circulen este otoño e invierno» de acuerdo con la FDA.

Robert M. Califf, comisionado de la FDA agregó, «A medida que nos acercamos al otoño y comenzamos a pasar más tiempo en el interior, recomendamos encarecidamente a cualquier persona que sea elegible que considere recibir una dosis de refuerzo con una vacuna bivalente covid-19 para brindar una mejor protección contra las variantes que circulan actualmente».

Por otro lado, Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA añadió que la FDA, «ha tenido mucho cuidado para garantizar que estas vacunas bivalentes contra el covid-19 cumplan con rigurosos estándares de seguridad, eficacia y calidad».

