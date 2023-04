Fabricante de cigarrillos electrónicos Juul acordó pagar $462 millones

Nueva York, NY.- El fabricante de cigarrillos electrónicos, Juul Labs Inc acordó pagar $462 millones durante ocho años con el fin de resolver los reclamos de seis estados de Estados Unidos, en los que se incluye Nueva York y California, junto a Columbia.

Este acuerdo también incluyó estados como Colorado, Illinois, Nuevo México y Massachusetts. Por el momento, Juul no admitió irregularidades en el acuerdo.

Estos estados acusaron a Juul de comercializar, de manera fraudulenta, sus cigarrillos electrónicos. Lo falso de la comercialización de Juul pasaba por el ofrecimiento de este producto con menos adictivos que los cigarrillos, además de dirigirlo a los menores con «glamorosas» campañas de marketing.

En una conferencia de prensa, Letitia James, fiscal general de Nueva York dijo, «Las mentiras de Juul llevaron a una crisis de salud pública a nivel nacional y pusieron productos adictivos en manos de menores que pensaban que estaban haciendo algo inofensivo».

