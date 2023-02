CVS Health Corp aumenta su atención primaria con Oak Street Health

Washington, DC.- CVS Health Corp anunció que comprará Oak Street Health Inc por unos $9.500 millones, para integrarse a sus rivales y ofrecer atención primaria a su cartera a medida que sube la presión sobre su negocio de seguros de salud.

Por su lado Oak Street Health viene perdiendo dinero a granel por lo que no espera que sume a las ganancias de CVS en un corto o mediano plazo. Sin embargo, los analistas precisaron que el acuerdo era lo suficientemente sólido y que las acciones de la empresa subieron un 4.5%.

Este acuerdo, es considerado el tercero más grande de CVS en los últimos 10 años. De hecho se origina por los movimientos rivales como: Walgreens Boots Alliance, Cigna Corp y UnitedHealth Group Inc. Al tiempo que dieron un giro a la atención primaria y de urgencia.

Karen Lynch, directora ejecutiva de CVS declaró que con esta compra la compañía pretende clasificar a los clientes que llegan a evaluaciones médicas en el hogar a Oak Street. Una vez aquí, recibirán la atención primaria lo que permitirá facilitar la obtención de recetas de las farmacias CVS.

Oak Street Health is excited to announce that we have entered into a transaction in which Oak Street Health will become part of @CVSHealth. This will accelerate our ability to deliver on our mission to rebuild healthcare as it should be. Learn more here: https://t.co/s5q42qLhxd pic.twitter.com/ENlRHWyIvN

— Oak Street Health (@OakStreetHealth) February 8, 2023