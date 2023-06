Muere el controversial Silvio Berlusconi ex primer ministro italiano

Milán, Italia.- El extravagante ex primer ministro italiano y magnate de los medios, Silvio Berlusconi murió, el lunes 12 de junio, a sus 86 años de edad en el hospital San Raffaele de Milán, donde estaba internado desde el viernes 9 de junio.

Berlusconi fue un líder que modificó la política de Italia en una nación con políticas polarizadas. De hecho, tenía como amigo y aliado político al presidente ruso, Vladimir Putin.

Ver más: Muere expresidente de Guatemala a los 71 años

Además de generar controversia con su manera particular de hacer política, resaltó con las polémicas fiestas sexuales «bunga bunga». Berlusconi renunció como primer ministro en 2011, al tiempo que Italia atravesaba una crisis de deuda al estilo de Grecia sumado a las acusaciones a sus controversiales fiestas donde usaba a menores de edad.

Silvio Berlusconi: el ex primer ministro italiano ha muerto a los 86 años

De acuerdo con el medio local, ANSA el ex primer ministro, Berlusconi murió aproximadamente a las 7:30 GMT por una infección pulmonar, que había desarrollado recientemente sumado a una leucemia que padecía desde hace años.

Además, el medio añadió que cuatro de sus cinco hijos más su hermano Paolo lo habrían acompañado en sus últimos momentos.

Berlusconi ha fatto la storia del nostro Paese. La sua scomparsa segna uno di quei momenti in cui tutti, che siano stati vicini o lontani dalle sue scelte, si sentono coinvolti. Affetto e vicinanza ai suoi familiari e ai suoi amici. E a tutta la comunità politica di Forza Italia — Enrico Letta (@EnricoLetta) June 12, 2023

Tras conocerse la noticia de su muerte, la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni expresó, «Luchamos, ganamos, perdimos muchas batallas con él, y también por él traeremos a casa los objetivos que nos habíamos fijado juntos. Adiós, Silvio».

Ver más: Murió uno de los humoristas más grandes de México

Lo propio hizo, Enrico Letta, ex primer ministro de centroizquierda, en su cuenta de Twitter, «Berlusconi hizo la historia de nuestro país. Su muerte marca uno de esos momentos en los que todos, respaldaron o no sus elecciones, se sienten afectados».

Por el momento el destino de su imperio empresarial es incierto. O por lo menos, públicamente no se indicó quién tomaría las riendas de su empresa Media For Europe (MFE), luego de su muerte. No obstante, lo más probable es que su hija mayor, Marina, sea la indicada para desempeñar este rol.

Video: ¿Quién es el presidente del Perú?