Biden celebra a una Finlandia cercana a la OTAN

Washington, DC.- El presidente Biden se acercó al mandatario de Finlandia, Sauli Niinistö, con el propósito de intentar reforzar la alianza de defensa, luego de que el país nórdico, fronterizo con Rusia, saliera de la neutralidad cuando envió armamentos a Ucrania tras la invasión rusa.

Al mismo tiempo, The White House plantea ceder a la petición del Congreso de Estados Unidos, para que cesen sus importaciones de petróleo de Rusia. Mientras que, existe un aumento de apoyo entre los finlandeses a una posible entrada a la OTAN.

En este sentido, el Kremlin advirtió que habrá «consecuencias militares» para Finlandia si decide recorrer el camino hacia la OTAN. Por su parte, Biden no explícito con respecto al tema, pero celebró la colaboración de Finlandia y de Suecia con la OTAN.

Así pues, Biden al recibir a Sauli Niinistö, resaltó, «Finlandia es un socio clave de Estados Unidos, un aliado robusto también en temas de defensa y un aliado de la OTAN, especialmente en lo relativo a la fuerza y seguridad de la zona del mar Báltico».

