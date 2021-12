Trabajadores domésticos ya tienen acceso a pago por enfermedad

San Francisco, California.- La municipalidad de San Francisco se convirtió en la primera de todo Estados Unidos, en aprobar de manera unánime la ordenanza para dar acceso a días de enfermedad pagados a trabajadoras y trabajadores domésticos.

De esta manera, empleadas de limpieza, niñeras, cocineras, jardineros y entre muchos más, tendrán una licencia por enfermedd remunerada por medio de beneficios portátiles.

Pese a que los trabajadores domésticos disponen de este derecho desde 2007, los mismos no tienen acceso a los pago. Esto sucede porque estos empleados suelen trabajar tener varios empleadores, y hace cuesta arriba la acumulación de horas pagadas de un solo empleador.

Sin embargo, este sistema de beneficios portátiles pretende facilitar el cálculo y la acumulacion de horas de enfermedades pagadas. Además, obligará a los empleadores domésticos a contribuir con un aporte económico.

I want to thank Supervisor @HillaryRonen for authoring legislation to create a portable paid sick leave system for domestic workers, many of whom do not receive the paid leave they are legally entitled to. This is an important step toward equity and I am proud to be a co-sponsor. pic.twitter.com/J1wxUMVZw0

— Rafael Mandelman (@RafaelMandelman) December 13, 2021