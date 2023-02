Tiroteo en Philadelphia dejó 7 menores de edad heridos

Philadelphia, PA.- Un tiroteo se desató cerca de una escuela primaria en Philadelphia dejando siete heridos entre niños y adolescentes en el sector de Strawberry Mansion, un barrio residencial, pasadas las 5:50 pm hora local.

Una niña de 2 años y 5 adolescentes fueron heridas entre las calles 31 y Norris. De acuerdo con el Philadelphia Police Department se encontraron al menos 30 casquillos percutidos en la escena del crimen.

Por ahora, la niña de dos años se encuentra en condición estable en un hospital de la ciudad. Extraoficialmente se sabe que recibió un disparo en el muslo. Además, su madre de 31 años de edad también resultó herida con dos disparos en el muslo.

De acuerdo con información oficial las cinco adolescentes heridas son las siguientes; joven de 13 años con disparo en la mano; otro joven de 15 años dos disparos en el pecho; un joven de 16 recibió con disparo en el brazo; otro de 16 años terminó con un disparo en el brazo derecho y otro en el muslo derecho; finalmente, un adolescente de 17 años con un rasguño de disparo en el muslo.

Schools and other public spaces must remain safe havens for youth and the community. It’s heartbreaking and infuriating to learn of another shooting occurring on or near school grounds. I’m praying for the victims involved. https://t.co/dr5LtUeXsP

— Mayor Jim Kenney (@PhillyMayor) February 24, 2023